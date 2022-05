Vorfreude auf das nächste Weinfest

Weingenießer von nah und fern dürfen sich am 23. Juni (Samstag) auf ein besonderes Event freuen. Der Verein selbstständiger Handwerker und Gewerbetreibender (HGV) lädt zum Weinfest vor dem Speicher auf dem Dorfplatz ein. In malerischer Umgebung können sich die Besucher laut der Organisatoren mit einem guten Tropfen verwöhnen lassen – und das in geselliger Atmosphäre mit einem passenden Drumherum. Es ist bereits das sechste Weinfest, das der Verein in gewohnter Umgebung durchführt.

Dabei setzt der HGV erneut auf vertraute Akteure. Allen voran auf Winzer Klaus Schäfer vom Weingut Otto Schäfer aus Burg Leyen, der seit Beginn der Austragung des Weinfeste in Westbevern dabei ist. „Ich komme gerne nach Westbevern. Hier herrscht stets ein gutes Miteinander“, sagt Schäfer.

Weine von der Nahe

Neben der Präsentation vieler trockener, süßer und lieblicher Weine, die Schäfer aus dem Anbaugebiet rund um die Nahe (Fluss in Rheinland-Pfalz) für die Gäste bereit hält, gibt der Winzer auch zahlreiche Infos zum Thema Wein – vom Anbau bis zum Genießen. An den aufgestellten Tischen vor dem Speicher und unweit der Bever können es sich die Gäste gemütlich machen. „Wir hoffen auf viele Besucher und sind darauf vorbereitet“, so die Vorstandsmitglieder, die sich laut eigener Aussage darauf freuen, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann.