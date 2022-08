Vorfreude auf den Bayerischen Wald

Die Vorfreude macht sich breit bei den Mitgliedern des Motorradclubs „Standgas“: 1700 Kilometer liegen vor ihnen, die Sommertour steht an. Das Ziel ist in Süddeutschland.

Fünf Tage, an denen rund 1700 Kilometer mit An- und Rückfahrt sowie den Tagestouren zurückgelegt werden, stehen für die Mitglieder des Motorradclubs (MC) „Standgas“ anlässlich der Sommertour vom 13. bis 17. August an. Das Highlight eines Jahres, das nach der coronabedingten Abstinenz wieder stattfinden kann, führt in Richtung Bayerischer Wald. Masserberg, Chamerau und Chamerau-Mottern heißen die Stationen, an denen auch die Übernachtungen geplant sind.

Von Piesers Gasthaus aus, wo auch der Stammtisch an jedem zweiten Mittwoch im Monat für die Mitglieder stattfindet, erfolgt am morgigen Samstag um 10 Uhr der Start. Es geht in die wunderschöne Landschaft des Bayerischen Waldes mit seinen Wegstrecken und den Sehenswürdigkeiten, die man bei den Stopps zwischendurch auch in Augenschein nehmen will.

Die rund 30 Motorfreude kommen aus Westbevern, Ostbevern, Telgte und dem näheren Umkreis. Sicherheit und Disziplin beim Fahren sowie die Förderung der Gemeinschaft und ein harmonisches Miteinander – aber auch die Freude an schönen Landschaften – sind die Eckpfeiler des MC „Standgas“, der 1993 gegründet wurde.

Weitere Informationen erteilt der erste Vorsitzende Ralf Große Coosmann unter

88 139. Er weist auch darauf hin, dass alle Interessierten bei Ausflügen gerne zum Schnuppern ohne Verpflichtung mitfahren können.