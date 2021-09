Vorfreude auf „Veer för Mallorca“

Es wird mal wieder Theater gespielt: Die Hansens bereiten ihren Urlaub auf Mallorca vor. Vater, Mutter und ihre beiden Töchter sitzen auf gepackten Koffern. Nach turbulentem und aufregendem Vorbereitungsstress wird es höchste Eisenbahn, den Zug zum Flughafen zu bekommen. Denn endlich soll es in den wohlverdienten Urlaub gehen. Doch plötzlich fehlen die Flugtickets und Mutter Inge, die in der Familie die „Hosen anhat“, will sie doch zuletzt in der Küchenschublade gesehen haben. Dort sind sie einfach nicht zu finden. „Dorchsökt de Kuffers“, befiehlt Vater Heinz. Schließlich entdeckt die Mutter die Tickets in ihrem eigenen Koffer. Die Augen werden jedoch immer größer, als sich die Hansens ihre Flugtickets genauer anschauen….

Das sind Ausschnitte aus dem plattdeutschen Theaterstück, das die vierköpfige Theaterspielgruppe der Landjugend zum Erntedankfest des Landvolkes am Sonntag (3. Oktober) und am Samstag (9. Oktober) jeweils um 19 Uhr auf der Bühne des St.-Rochus-Hospitals aufführt. In plattdeutscher Sprache wird die unterhaltsame Geschichte „Veer för Mallorca“ gespielt. Eigentlich sollte der Schwank bereits im vergangenen Jahr aufgeführt werden. Doch die Corona-Pandemie verhinderte die Aufführung des Einakters von Petra Blume aus dem Theaterverlag Karl Mahnke.

Unter der Regie von Marianne Hegemann wird seit Mai wöchentlich geübt. Hegemann, die der plattdeutschen Sprache seit vielen Jahren eng verbunden ist, achtet auf die Einhaltung der im Drehbuch geschriebenen Wortbeiträge. Hahn im Korb ist Max Hegemann als Vater Heinz. Er befindet sich in Urlaubsvorbereitungen mit seiner Frau Inge (Fabienne Rüter), Tochter Sabrina (Sara Schulze Zumkley) und Tochter Karoline (Stefanie Uthmann).

Die Vorsitzende der Landjugend, Sara Schulze Zumkley, steht zum zweiten Male auf der Bühne. „Plattdeutsche Wörter zu lernen ist wie Vokabeln und Aussprache einzustudieren.“ Der Umgang mit der plattdeutschen Sprache bereitet ihr große Freude. Ebenso begeistert sind die 23-jährige Stefanie Uthmann und die 24-jährige Fabienne Rüter. Vor allem darüber, dass sie endlich wieder Theater spielen dürfen. Bei diesem Einakter ist das Zusammenspiel zwischen allen Beteiligten enorm wichtig. Kommt jemand im Dialog vom eingeübten Weg ab, kann es passieren, dass das Gespräch anders verläuft. Dafür sitzt Marianne Hegemann als Spielleiterin dazwischen. Sie korrigiert, hört hin, ergänzt und gibt Tipps. Schließlich soll jedes Wort korrekt ausgesprochen werden.

Premiere feiert „Veer för Mallorca“ am 3. Oktober um 19 Uhr im Saal des Rochus. Die zweite Aufführung folgt am 9. Oktober ebenfalls um 19 Uhr an gleicher Stelle.

Wer dabei sein möchte, der muss sich vorab anmelden bei: Bettina Schulze Zumkley,

77 112, Sara Schulze Zumkley,

01 57/ 78 83 14 23, oder per Mail an kljb.telgte@web.de. Die Anzahl der Teilnehmer ist coronabedingt unter Einhaltung der 3G-Regel begrenzt. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen.