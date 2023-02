Vorfreude aufs 30-Jährige

Auf Kontinuität setzt man bei der Walkingabteilung des TV Friesen Telgte: Bei der Mitgliederversammlung standen Wahlen an, die ohne große Überraschungen verliefen. Im Leitungsteam sind laut einer Mitteilung der Verantwortlichen weiterhin Gertrud Hertleif als Abteilungsleiterin und Jürgen Fieber als Beauftragter für die Öffentlichkeitsarbeit vertreten. Beide wurden einstimmig wiedergewählt. Dazu wurden noch die Delegierten für die Delegiertenkonferenz des Hauptvereins sowie eine neue Kassenprüferin gewählt.

Abteilungsleiterin Gertrud Hertleif berichtete zunächst über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Herausragend war die Mehrtagesfahrt in den Spreewald. Dort wurde nicht nur bei einem Wettbewerb gewalkt, sondern auf geliehenen Fahrrädern auch die Umgebung erkundet.

Für die rege Beteiligung bei den verschiedenen Aktionen, unter anderem der Müllsammel-Aktion der Stadt, der Winter-Challenge und dem „Walk&Talk“ bedankte sich Hertleif bei den Aktiven. Bevor Annette Rickhoff einen bis auf einen Euro ausgeglichenen Kassenbericht präsentierte, ließ Klaus Weidemann die Beteiligung an den verschiedenen Volksläufen Revue passieren. Neben dem Spreewald war man unter anderem beim Berglauf in Hohne und beim „Steinhart 500“ in Steinfurt dabei. Der Bericht von Kassenprüferin Stefanie Holthaus rundete den Rückblick ab.

Der Ausblick auf das aktuelle Jahr wurde von den Planungen für das Wochenende „30 Jahre Walken in Telgte“ bestimmt. Im Jahr 1993 gingen die ersten Walker – damals noch unter dem Dach des Lauftreffs – in Telgte an den Start. Vom 5. bis zum 7. Mai wollen die Walker dieses Jubiläum mit allen Aktiven feiern. Ferner geht es im Oktober für mehrere Tage nach Lübeck. Neben den sportlichen Aktivitäten wird es dort auch ein ansprechendes Rahmenprogramm geben.

Nach einer guten Stunde konnte Gertrud Hertleif den offiziellen Teil der Versammlung beenden und zum anschließenden gemütlichen Beisammensein überleiten. Dabei wurde unter anderem ein Film von Klaus Weidemann über die Fahrt in den Spreewald gezeigt.