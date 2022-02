Vorfreude auf‘s Picknick-Vergnügen

Das macht schon jetzt richtig Lust auf ein Picknick unter freiem Himmel: Mitglieder des Heimatvereins werkeln aktuell an einem Mobiliar der besonderen Art.

Heimatvereins-Mitglieder werkeln am Freiluft-Mobiliar

Wenn das keine wohligen Aussichten sind: Drei perfekte Picknickplätze mit Tischen und Bänken bieten ab Frühlingsanfang im Dümmert-Park vielfältige Erholungsmöglichkeiten. Diese von der Stadtverwaltung ausgewählte grüne Oase kann schon bald für eine schönen Einladung für das nächste Picknick beitragen.

Doch bevor diese drei Picknickplätze im Dümmert-Park genutzt werden können, hat ein fünfköpfiges Team des Heimatvereins noch eine Menge Fleiß- und Schweißarbeiten zu erledigen: 450 Arbeitsstunden fallen an, um rund 250 Stahlstangen miteinander zu verbinden.

Das eingespielte Team

Zum eingespielten Team des Heimatvereins gehören Karl Berger, Berthold Grimmel, Karl-Heinz Lampferhoff, Klaus Odendahl und Konrad Runde. Sie arbeiten ehrenamtlich, weil es ihnen Spaß macht. Sie schrauben, bohren, flexen, sägen und schweißen an drei Wochentagen jeweils vormittags im Bauhof.

Die Konstruktion des Picknick-Ensembles besteht jeweils aus einem Tisch und zwei Bänken, die an ihrem Standort so miteinander verbunden sind, so dass sie nicht mehr einzeln verstellt werden können. 0,25 Tonnen schwer ist jede Tisch-Bänke-Kombination: Jede Picknickgruppe bildet ein Einheit. Jeweils 1,70 Meter breit sind Tische und Sitzbänke. Der Tisch hat eine Tiefe von 80 Zentimetern.

Mit Kunststoff beschichtet

Wenn die Montagearbeiten für das Freiluft-Mobiliar abgeschlossen sind, werden die drei Stahltische und sechs Stahlbänke in einer Osnabrücker Spezialfirma mit Kunststoff beschichtet. Auf Wunsch der Stadt Telgte haben Tische und Bänke die gleiche rote Farbe, mit der auch die Telge im Kreisel an der Wolbecker Straße lackiert ist.

Sobald die neu gestalteten Bänke und Tische dann wieder in Telgte eingetroffen sind, werden die drei Tischgruppen im Dümmert-Park aufgestellt und sicherlich häufig für eine entspannte Auszeit und ein gemütliches Miteinander unter freiem Himmel sorgen.