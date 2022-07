Vorsitzender trägt nun auch die Königskette

Klaus Haverkamp hat nicht nur als erster Vorsitzender des Rassegeflügelzuchtverein Telgte und Umgebung alles im Griff. Der „Chef“ bewies auch seine Zielsicherheit beim Schießen um die Königswürde des Zuchtvereins. Mit dem 397. Schuss holte er die Reste des Adlers von der Stange und konnte sich anschließend als neue Majestät im RGZV feiern lassen.

Klaus Haverkamp, der sportlich mit gutem Beispiel voran ging, nahm die Glückwünsche seiner Mitstreiter entgegen und bedankte sich für die gute Vorarbeit „Sie haben mir den Weg geebnet.“ Dieter Große Schute hatte die Krone heruntergeholt, Heinz Krumbeck den Apfel und Klaus Haverkamp das Zepter.

Beim Sommerfest mit Vogelschießen, das bei Guido Wienand in Ladbergen stattfand, herrschte eine gute Stimmung bei bestem Wetter. „Es war alles durch Guido Wienand bestens organisiert. Die Veranstaltung, mit Sommerfest und Vogelschießen, in deren Verlauf auch gefachsimpelt und geklönt wurde, hat Spaß gemacht“, hob Ehrenvorsitzender Heinz Krumbeck anschließend hervor.

Das Fest dient auch der Kontaktpflege und dem Zusammenhalt der 133 Mitglieder, die unter anderem aus Telgte, Ostbevern, Lengerich, Münster, Ladbergen, Kattenvenne, Glandorf und Greven kommen. Gerne geben erfahrene Züchter Tipps beim Einstieg.

Die Ausstellungsversammlung am 14. Oktober dient der Vorbereitung auf das Highlight im RGZV, die Vereinsschau, die am 5. und 6. November in der Reithalle des Reit- und Fahrvereins „Gustav Rau“ Westbevern durchgeführt wird.