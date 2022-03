Vorstand genießt weiter Vertrauen

Man setzt auf Kontinuität, der alte ist auch der neue Vorstand: Wiedergewählt wurden im Verein „Alter Kreuzweg“ Josef Everwin (Vorsitzender), Paul Holtkamp (stellvertretener Vorsitzender) und Ewald Büdenbender (Schriftführer). Kassierer Josef Kosmann komplettiert das Vorstandsteam. Traditionell in der Fastenzeit hatte der gemeinnützige Verein zur Mitgliederversammlung eingeladen.

„Das zurückliegende Jahr brachte viel Erfreuliches“, stellte Josef Everwin zu Beginn fest. „Unser Eindruck, dass unser Kreuzweg in Telgte und darüber hinaus für viele Mitmenschen einen unverändert hohen Stellenwert hat, tut gut und motiviert.“

Frequentierung des Weges

Als Beispiele nannte er laut einer Vereinsmitteilung die ganzjährig rege Frequentierung des Weges, gut besuchte Kreuzwegandachten, Anfragen auswärtiger Pilgergruppen, die große Spendenbereitschaft der Telgter und die stete Nachfrage nach der Broschüre „Der Alte Kreuzweg in Telgte“, die in der Propsteikirche und im Treffpunkt Telgte an der Kapellenstraße zur Mitnahme ausliegt.

Einen besonderen Schwerpunkt bildete die Initiative zur Begutachtung der Stationskapellen und Skulpturen durch Fachleute des Landschaftsverbandes (LWL), die er anschließend um das Angebot erweiterte, sich im Einzelfall auch finanziell an dringlichen Restaurierungsmaßnahmen zu beteiligen. „Die Zuwendungen, die uns erreichten und für die wir sehr dankbar sind, haben uns den nötigen Handlungsspielraum verschafft“, erläuterte Kassierer Josef Kosmann. Er lobte das gute Miteinander der in die denkmalrechtlichen Verfahren eingebundenen Stellen und dankte auch im Namen seiner Vorstandskollegen der Stadt Telgte und dem Baubetriebshof für das „überaus gute Zusammenwirken“.

Erfolge der Initiative

Als erste sichtbare Erfolge der Initiative bezeichnete Kosmann die bereits abgeschlossene Restaurierung der sechsten Station und den planmäßigen Fortschritt der Arbeiten an der stark geschädigten achten Station. Eigentümerin beider Kapellen ist die Stadt Telgte. „Über die allgemeinen Pflegearbeiten hinausgehend haben wir, wie von den LWL-Fachleuten empfohlen, zudem an allen Kapellen die Dränagen prüfen und sie zum Schutz vor Feuchtigkeit sanieren lassen“, so Kosmann weiter.

Etwas enttäuscht zeigten sich die Mitglieder vom Kreis Warendorf als Eigentümerin der 13. Station, bei der ebenfalls ein Restaurierungsbedarf gesehen wird. Dem Kreis hatte der Verein vor einigen Wochen angeboten, im Interesse einer baldigen Realisierung die Federführung und Betreuung im Sanierungsverfahren zu übernehmen und sich dabei gegebenenfalls auch finanziell einzubringen. Eine konkrete Reaktion hierauf habe es bisher nicht gegeben.

Am morgigen Freitag (18. März) lädt der Verein zum Kreuzweggebet ein. Treff-punkt ist um 17 Uhr die erste Station. In der Zeit vor Ostern werden alle Stationen wieder mit Blumenschmuck versehen und am Karfreitag die Tore zu allen Kapellen erneut geöffnet sein, kündigte Josef Everwin an. Die traditionelle Maiandacht an der zwölften Station werde am 17. Mai begangen.

Abschließend wies der Vorsitzende noch darauf hin, dass der Verein im Herbst bereits auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken könne.