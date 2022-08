Vorstand komplett bestätigt

Geistliche Musik, Gospels und Spirituals stehen auf dem Programm des Gospelchores der Kirchengemeinde St. Marien – und das schon seit 20 Jahren. Doch am Montagabend war im Johannes-Pfarrzentrum nach kurzem musikalischem Aufgalopp schon wieder Schluss: Denn es gab die Generalversammlung des Chores und Vorstandswahlen.

Für die fast zwei Jahrzehnte lange Vorstandstätigkeit wurde Ferdi Neuhaus vom Vorstand geehrt. Der Vorsitzende, der seit etwa 18 Jahren Sprecher des Chores ist, fühlte sich sehr geehrt und versprach, sich weiter leidenschaftlich zu engagieren und als Tenor dem Chor zusätzlich eine Stütze zu sein.

Die Feierlichkeiten für das 20-jährige Chorbestehen, die eigentlich Ostern stattfinden sollten, will der Chor mit der Kirchengemeinde nunmehr am 19. November (Samstag) um 15 Uhr in der Clemenskirche feiern.

Bei der Frage nach der Zukunftsgestaltung des Chores gab es Ideen und Anregungen. Insgesamt zeigten sich die Mitglieder mit der Arbeit ihres Vorstandes sehr zufrieden. Das drückte sich anschließend auch bei den Vorstandswahlen aus: Der bisherige Vorstand mit Ferdi Neuhaus, Anna Kretzer, Kai Gerlach, Birgit Westrup, Astrid Nölkenbockhoff, Sonja Schoppmann und Chorleiter Stephan Hinssen wurden einstimmig wiedergewählt. Neu im Vorstand aufgenommen wurden Hans-Dieter Hof und Eva Düttmann.

Ferdinand Neuhaus stellte weitere Chor-Aktivitäten vor. Dazu nannte er einen Chorauftritt bei einer Hochzeit, die Teilnahme an einer „Nah-Dran-Messe“ in der Clemenskirche und ein Probewochenende im Januar 2023 in der Landvolkhochschule Oesede.

Nähere Informationen über den Chor gibt es im Internet unter der Adresse www.gospelchor-st-marien.com.