Vorstand stellt sich noch breiter auf

Die von manchem befürchtete Auflösung des Fördervereins der Sekundarschule an der Marienlinde konnte bei der Vollversammlung abgewendet werden.

Nachdem zur Versammlung im November 2021 wohl coronabedingt eine zu geringe Zahl an stimmberechtigten Mitgliedern den Weg in die Aula gefunden hatte, waren diesmal erfreulich viele Eltern dem Aufruf des Vorstands gefolgt, heißt es im Bericht des Fördervereins. Dieser machte in diesem Jahr, bedingt durch den Abgang der eigenen Kinder nach der zehnten Klasse, den Weg frei für andere engagierte Eltern.

Viel stand auf dem Spiel, denn sollte es nicht gelingen, den Vorstand neu zu besetzen, wäre auch eine Auflösung des Fördervereins zu überlegen gewesen. Soweit sollte es dann aber nicht kommen, denn schon zu Beginn konnte die Vorsitzende Birgit Gattwinkel die Beschlussfähigkeit und fristgerechte Einladung feststellen, der an diesem Abend mehr als 30 Eltern aus allen Stufen gefolgt waren.

Nach einem Rückblick auf die Projekte des Fördervereins im vergangenen Jahr und der Entlastung des Vorstands durch die Anwesenden bedankte sich Schulleiter Steffen Möller im Namen der Sekundarschule bei allen Mitgliedern des bisherigen Vorstands und hob die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit noch einmal explizit hervor.

Der neue Vorstand setzt sich aus dem Vorsitzenden Thimo Eckel, der stellvertretenden Vorsitzenden Anita Feldhaus, Nadine Sinningen als Kassiererin und Jörg Hülsbusch als Schriftführer zusammen. Weiterhin wurden als Kassenprüfer Mariele Gellenbeck und Bettina Herold als auch die drei satzungsgemäßen Beisitzer Peter Schulze Niehoff, Teresa Münstermann und Verena Bitzer an diesem Abend gewählt.

Bemerkenswert war, dass sich viele Eltern bei der zukünftigen Arbeit des Fördervereins auch über die Vorstandsarbeit hinaus mit einbringen wollen und hierzu ein erstes Treffen noch vor den Sommerferien geplant wird. Hier können sich engagierte Eltern sowohl für die kurzfristig anstehenden Themen wie beispielsweise die Schulhofgestaltung und die Leitbildentwicklung als auch mit eigenen Themen einbringen.

Aber auch die Gewinnung von neuen Mitgliedern, insbesondere aus den jüngeren Klassen steht für Thimo Eckel ganz oben auf der Agenda – hier sei nach den zurückliegenden zwei Jahren mit Kontaktbeschränkungen nun auch wieder etwas mehr Luft nach oben. Der Vorsitzende betonte, dass die Möglichkeiten des Fördervereins natürlich von dem Engagement seiner Mitglieder bestimmt würden –und die zwölf Euro Jahresbeitrag eine gute Investition für alle Kinder und Jugendliche sei.