Vorstandsmitglieder in Ämtern bestätigt

Manfred John, zweiter Vorsitzender im SV Ems Westbevern, sprach allen Verantwortlichen der Volleyballabteilung ein großes Lob aus und zeigte sich stolz auf die aktive Abteilung mit ihren jungen Mitgliedern. „Hier bewegt sich viel im Sinne der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen. Macht weiter so.“

Das unterstrichen auch die Zahlen und Fakten, die die in ihrem Amt als Abteilungsleiterin bestätigte Beate Laubrock bei der Abteilungsversammlung am Sportheim bekannt gab: 148 Mitglieder – 30 männlich, 118 weiblich, davon 100 Jugendliche – gehören aktuell der Volleyballabteilung an. 60 Schiedsrichter inklusive Jugendschiedsrichter sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Spiele. 14 Trainer, davon zehn im Jugendbereich sind für die Mannschaften verantwortlich. Zusätzlich werden sechs Jugendliche herangeführt und unterstützen bei den Jüngsten. Hinzukommen 2 „Volleyballpapas“, die sehr engagiert in den Teams ihrer Töchter helfen.

Der Abteilungsvorstand mit Carolin Brockmann, Olaf Gartenschläger, Ariana Reichenbach, Pascal Gartenschläger, Marina Leve, Thilo Gaß organisiert den Spielbetrieb, plant und regelt die Belange der Abteilung. Dietmar Beyer unterstützt bei der Homepage. Peter Lahrkamp hat sehr zuverlässig und schnell die Coronakonzepte mit ausgearbeitet und regelmäßig aktualisiert. Abteilungsleiterin Beate Laubrock sprach ihnen ein Lob aus. Rund 30 Jugendliche haben zuletzt in Onlineprüfungen den Jugend- beziehungsweise D- Lizenz-Schiedsrichterschein erworben.

„Wiederwahl“ war das meistgebrauchte Wort bei den Wahlen. Das galt für Beate Laubrock (Abteilungsleiterin), Carolin Brockmann (stellvertretende Abteilungsleiterin), Thio Gaß (Schiedsrichterwart), Pascal Gartenschläger (Jugendvertreter) – Jade Polfuß ist neue Jugendvertreterin für Sophie Muhmann, die aus Zeitgründen nicht mehr kandidierte –, Olaf Gartenschläger (Jugendwart), Ariana Reichenbach (Jugendwartin) und Marina Leve (Freizeit- und Beachwartin).