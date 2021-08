Einen Weg, um langfristig und dauerhaft das eigene Gewicht zu reduzieren, stellt der Oecotrophologe Alexander Klauß im Rahmen eines Vortrages am 30. August und 2. September vor.

„Die richtige Diät ist keine Diät. Wie Sie Ihr Gewicht selbst in die Hand nehmen.“ Unter diesem Motto hält Alexander Klauß auf Einladung der Buchhandlung LesArt einen kurzweiligen Vortrag zum Thema „Diäten“.

Alexander Klauß, Oecotrophologe und Ernährungsberater mit eigener Praxis in Telgte, stellt einen Weg vor, langfristig und selbstbestimmt das Körpergewicht zu regulieren. Unterhaltsam, mit Fakten und Aha-Effekten entwickelt er gemeinsam mit seinen Zuhörern Wegweiser, mit denen sie unverzüglich ihre Ernährung verändern können.

In seiner Praxis als medizinischer Ernährungsberater arbeitet Alexander Klauß immer wieder mit Menschen, die abnehmen möchten und mit den verschiedensten Diäten nicht ans Ziel gekommen sind. Seiner Überzeugung nach bewirkt eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten eine Änderung des Gewichtes und das ohne Diät.

Der Vortrag findet am kommenden Montag (30. August) und am Donnerstag (2. September) statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Buchhandlung LesArt. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Eine Anmeldung bei LesArt,

0 25 04/ 55 12, ist erforderlich.