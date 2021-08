Vortrag zur christlichen Sozialethik

Am Dienstag (24. August) lädt das Museum Religio um 18 Uhr zu einem spannenden Vortrag rund um die Prinzipien der christlichen Sozialethik und das Hilfswerk Schwester Petra ein: Obwohl wir wissen, dass das letzte Hemd keine Taschen hat, strebt nicht nur Fernsehfamilie Geiss nach Besitz und Geld. Auch aus biblischer Sicht ist Geld notwendig, damit ein Gemeinwesen funktionieren kann.

Dr. Thomas Rusche lehrt als habilitierter Privatdozent Philosophie und Wirtschaftsethik an der Universität Siegen, WHU Vallendar und Hochschule für Philosophie München. Er ist Unternehmer und Erster Vorsitzender des Hilfswerks Schwester Petra. In dieser Funktion beleuchtet er in seinem Vortrag verschiedenste Aspekte und stellt die Arbeit des Hilfswerks vor.

Die zentrale Frage: „Können wir mit unserem Geld überhaupt glücklich werden, wenn wir den Ruf der Armen überhören?“ Eine bemerkenswerte Antwort darauf gibt die im Kreis Warendorf geborene Petra Mönnigmann. Sie wurde zur Gründerin des zeitweise schnellst wachsenden katholischen Frauenordens in Indien. Die Ordensschwestern tragen einen besonderen Namen: Dienerinnen der Armen.

Dafür benötigen sie Geld. Dank der unermüdlichen finanziellen Unterstützung deutscher Spender, insbesondere aus der münsterländischen Heimat Schwester Petras, können die indischen Schwestern aufgrund der hohen Kaufkraft in Indien mit dem Geld viel Gutes bewirken. In über 100 Konventen versorgen sie Jahr für Jahr über 15 000 Menschen in Aids,-Lepra-, Alten- und Behindertenheimen, Bildungsinstitutionen und Wohnheimen. Sie ermöglichen 600 Mitarbeitern einen geregelten Broterwerb und sorgen sich um die Erwerbsfähigkeit ihrer Schützlinge – umso schwerer ist alles in Corona-Zeiten. Wichtig ist also die Solidarität der Menschen, denen es besser geht. Hilfe zur Selbsthilfe ist nicht nur das Credo des Hilfswerks Schwester Petra, sondern auch der christlichen Sozialethik. Ein vollständiger Impfnachweis oder ein tagesaktuelles negatives Testergebnis wird von Teilnehmenden benötigt.

Eine verbindliche Anmeldung bis spätestens einen Tag vorher ist unter

0 25 04/93 120 oder museum@telgte.de erforderlich.