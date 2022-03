Voßhaarbrücke: Fahrbahn wird erneuert

Etwa 14 Tage lang sollen die abschließenden arbeiten an der Voßhaarbrücke in Vadrup dauern.

Die abschließenden Arbeiten an der Voßhaarbrücke haben begonnen.

Eigentlich sollten die Arbeiten an der Voßhaarbrücke im Dezember abgeschlossen werden. Doch das Wetter spielte nicht mit, sodass die Fahrbahnerneuerung auf den März verschoben werden musste. Am Donnerstag hat die Firma Hormigon aus Ostenfelde nun losgelegt. Etwa 14 Tage ist die Brücke für den Verkehr gesperrt. Die Betonflächen erhalten eine neue Beschichtung als Schutz vor Feuchtigkeit. Der alte Asphalt wird abgetragen und der Untergrund abgedichtet, bevor eine neue Asphaltschicht aufgebracht wird. An den Brückenenden entsteht ein bituminöser Fahrbahnübergang, damit diese Passagen nicht reißen und keine Feuchtigkeit eindringen kann.