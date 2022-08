Walfluken an der Ems als Hingucker

Unter dem Titel: „endless – das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ erschuf der Altenberger Künstler Willy Landsknecht zwei Walfluken, freistehend und lebensgroß. Nach Altenberge, Bocholt, Oelde und Emsdetten werden die Fluken vom 28. August bis 3. Oktober auf ihrer letzten Station in Telgte auftauchen. Sie sind dann am Emsufer zu sehen.

Die beiden Fluken (Schwanzflossen eines Wales), die am Donnerstag im Pappelwald aufgestellt wurden, werden ein Hingucker sein. Das zeigte sich bereits beim Aufbau, denn immer wieder blieben Passanten staunend stehen. Das soll sich in den nächsten Wochen fortsetzen, denn bis zum 3. Oktober wird die Skulptur des Altenberger Künstlers Willi Landsknecht in der Nähe der Ems und des Weges in Richtung Osthues-Brandhove zu sehen sein. Der Titel ist „Endless – das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“. Die Ausstellung wird am Sonntag um 12 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Ein Rahmenprogramm soll in den nächsten Wochen für einige Highlights sorgen.