Walker hoffen auf Neue

Nordic Walking ist in und hat auch beim SV Ems Westbevern Tradition. An jedem Freitag um 8.30 Uhr versammelt sich eine Gruppe an der Ecke Lütken Esch/ An der Bever, um sich beim Frühsport auf eine 6,5 Kilometer lange Strecke durch die Landschaft zu begeben.

Um Josef Sickmann, der seit rund zehn Jahren beim Nordic Walking aktiv ist und die Fäden in der Hand hält, hat sich ein fester Kern gebildet. Weitere Interessierte haben bereits die eine oder andere Runde mitgemacht. Der harte Kern würde sich über weiteren Zulauf freuen: „Ob Männer oder Frauen , Anfänger oder Fortgeschrittene − wer Lust hat, sich eine Stunde lang beim Nordic- Walking sportlich zu betätigen, ist willkommen“, so Josef Sickmann.

Treffen für Neueinsteiger

Der SV Ems bietet zum 100-jährigen Vereinsbestehen Treffen für Neueinsteiger in Nordic Walking am 17. und 24. April sowie 8. und 15. Mai jeweils um 18 Uhr im Sportheim an.