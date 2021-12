„Wallfahrt neue Ideen einhauchen“

Die Kirchengemeinde St. Marien bekommt zum 1. Februar 2022 einen Pilger- und Wallfahrerseelsorger. Pastoralreferent Richard Schu-Schätter – derzeit in St. Nikolaus in Wolbeck tätig – übernimmt die Aufgabe, „der Wallfahrt neue Ideen einzuhauchen“, wie es Propst Dr. Michael Langenfeld nannte.

Eine Wallfahrt nach Telgte zu unternehmen, ist angesagt. Und das auch in Corona-Zeiten. 2020 und 2021 seien in Telgte genauso viele Pilger gezählt worden wie vor der Pandemie, berichtet Propst Dr. Michael Langenfeld. Anhand der Opferkerzen könne man die Zahlen relativ genau ermitteln. Was sich geändert habe, sei, dass nicht organisierte Wallfahrtsgruppen in die Stadt gekommen seien, sondern Einzelpilger und Familien.