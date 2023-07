Die Strapazen der vergangenen Stunden waren vielen der nach Veranstalterangaben rund 5500 Pilger, die am Samstagnachmittag in Telgte einzogen, ins Gesicht geschrieben. Denn bei rund 32 Grad im Schatten hatten vor allem die letzten rund 15 Kilometer zwischen Oedingberge und Telgte den Teilnehmern viel abgefordert.

„Es war vom Wetter her grenzwertig“, sagte auch Karlheinz Schomaker, Technischer Leiter der Fußwallfahrt, auf dem Kirchplatz. Gerade deswegen war er von der Teilnehmerzahl positiv überrascht. „Wir hatten vermutet, dass die Hitze den einen oder anderen davon abhalten würde, mitzugehen“, sagte er. Doch spätestens beim Einzug in Telgte waren für die Pilger die Strapazen der letzten Stunden wieder vergessen.

130 Telgter mit dabei

Denn Hunderte Zuschauer säumten die Straßenränder, und immer wieder brandete spontaner Applaus für die Wallfahrer auf. „Jahrelang bin ich mitgegangen, jetzt geht es aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr“, sagte beispielsweise Alfred Terharn. Der Osnabrücker stand am Rand, sang inbrünstig das Eingangslied mit und konnte sich dabei die eine oder andere Träne nicht verkneifen. Unter den Wallfahrern war auch wieder eine Gruppe von rund 130 Telgtern. Die hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mit dem Bus in die Domstadt aufgemacht. Nach einem Gottesdienst und einer nächtlichen Stärkung im Pfarrheim der Gemeinde machten sie sich auf den Weg.

Mit dabei hatten sie auch wieder die Telgter Wallfahrtsfahne, die vor Jahren vom mittlerweile verstorbenen Prälat Dr. Egon Mielenbrink gestiftet worden war. Zahlreiche Telgter standen zudem beim Einzug am Straßenrand und begrüßten die Teilnehmer. Außerdem hatte die Wallfahrtsgilde wieder die Straßen mit Fahnen geschmückt. Respekt zollte Propst Dr. Michael Langenfeld den Pilgern. „Sich bei diesen Temperaturen auf den Weg zu machen, das ist aller Ehren wert“, sagte er bei der Ankunft auf dem Kirchplatz. Er bezeichnete die Wallfahrt von Osnabrück nach Telgte als einen der Höhepunkte des Wallfahrtsjahres und als wichtiges Zeichen des Glaubens. Zusammen mit Messdienern und Vertretern der Wallfahrtsgilde hatte er die Pilger am Emstor abgeholt und auf den letzten Metern begleitet.

Helfer der Stadt und des THW sowie andere Beteiligte räumten zum Wochenende die Mehrzweckhalle in Vadrup wieder frei. Foto: Große Hüttmann

Nach ihrer Ankunft in Telgte und der Begrüßung nutzten viele Wallfahrer die Gelegenheit und berührten das Gnadenbild, das in der Kirche aufgestellt war. Ein Teil der Teilnehmer übernachtete in Telgte, beispielsweise im Rochus-Hospital oder bei Privatleuten. Am Sonntagmorgen zogen einige Tausend Pilger wieder aus Telgte aus und gingen nach Osnabrück zurück.