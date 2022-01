Wandel bewusst gestalten

Telgtes historische Altstadt wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Dieser Wandel soll und muss begleitet und gesteuert werden. Dazu findet am 2. Februar ein öffentliches Symposium statt, in dem Experten über die vielschichtigen Aspekte dieses Themas berichten.

Im März 2021 hatte sich der Gestaltungsbeirat auf der Basis eines kritischen und reflektierenden Vortrages von Dr. Fred Kaspar, früher in der Denkmalpflege beim LWL tätig, unter dem Titel „Telgter Altstadt – Was ist das und welche Zukunft soll sie haben?“ mit Grundsatzfragen zu aktuellen und künftigen Entwicklungen in der Altstadt und den möglichen Instrumenten zur Begleitung und Steuerung der Veränderungsprozesse befasst. In dieser Sitzung hatte Bürgermeister Wolfgang Pieper angekündigt, die Thematik durch eine Veranstaltung mit weiteren Fachleuten aufgreifen und thematisch noch etwas breiter aufstellen zu wollen. Unter dem Titel „Bedeutung und Zukunft der Historischen Altstadt Telgte“ wird nun am 2. Februar (Mittwoch) von 16 bis etwa 19.30 Uhr zu einem öffentlichen Symposium in den großen Saal des Bürgerhauses eingeladen. Ein Ziel soll es sein, Strategien zu entwickeln, wie der Wandel der Stadt bewusst gestaltet und gesteuert werden kann.

Die Veranstaltung soll unter externer fachlicher Begleitung das öffentliche Bewusstsein für die Qualität und Bedeutung der historischen Bausubstanz in der Altstadt und der städtebaulichen Bedeutung des mittelalterlichen Stadtgrundrisses schärfen und daraus den Auftrag und die Instrumente für einen behutsamen und denkmalsensiblen Umgang mit Veränderungsprozessen ableiten, heißt es aus dem Rathaus. Das Symposium falle zeitlich in die Phase der politischen Beratung einer überarbeiteten Erhaltungs- und Gestaltungssatzung für die Altstadt von Telgte und könne insofern den darüber zu führenden Diskurs sicherlich positiv beeinflussen.

Um 16 Uhr wird Bürgermeister Pieper in die Thematik einführen. Im Anschluss referiert Fred Kaspar zum Thema „Telgter Altstadt – Was ist das und welche Zukunft soll sie haben?“. Professor Dr. Christa Reicher von der RWTH Aachen spricht dann zum Thema „Die Entstehung der Stadt in Europa – Idee und Bedeutung als Auftrag für die Zukunft“. „Instrumente der städtebaulichen Denkmalpflege“ stellt Dr. Nina Overhageböck von der LWL-Denkmalpflege vor. Wer das Thema „Die Freiräume als Qualitätsmerkmal der Historischen Altstadt Telgte“ besetzt, ist noch offen. Christian Meyer vom Referat Stadtumbau, Stadtentwicklung, Städtebauförderung Bezirk Münster präsentiert seine Gedanken zu „Zukunft. Innenstadt – Stärkung der Innenstädte im Rahmen der Städtebauförderung NRW“. Die Vorsitzende des Gestaltungsbeirates Telgte, Dagmar Grote, stellt den Beirat als „Steuerungselement für eine qualitätvolle Stadtentwicklung“ vor. An die Vorträge schließt sich eine Diskussions- und Fragerunde an.

Aufgrund der Corona-Situation findet das Symposium als 2G-plus-Veranstaltung statt. Entsprechende Impf- oder Genesungsnachweise sowie ein aktueller Testnachweis sind zum Einlass bereitzuhalten. Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Corona-Schutzmaßnahmen können unter anderem auch Kapazitätsbeschränkungen für Besucherinnen und Besucher beinhalten. Daher wird um eine vorherige Anmeldung unter

0 25 04/13 260 oder martina.wiedeler@telgte.de gebeten.