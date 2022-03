Wanderer starten wieder in die Saison

Wandern ist in. Das unterstreicht auch das Angebot des SV Ems Westbevern: Am 2. April steht die erste Wanderung in diesem Jahr an. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Sportheim. „Trotz der immer noch hohen Inzidenzen wagen wir es einfach wieder. Wandern ist ein ‚Draußen-Sport‘. Abstände einzuhalten dürfte kein Problem sein – und wir freuen uns einfach, endlich wieder gemeinsam mit Euch neue Wege zu beschreiten“, werden die Ansprechpartner Manfred John und Marie- Theres Brandherm in einer Mitteilung zitiert.

Diverse Ziele

Zum Warmwerden wird die erste Wanderung quasi noch einmal „vor der Haustür“ stattfinden. Aber die Organisatoren haben so einiges vor mit den den Teilnehmern. Ziele sind der Longinusturm in den Baumbergen, der Rundweg um den Canyon von Lengerich, Rundwege im Teuto, der Hermannsweg oder der Wanderweg in und um Raestrup. Manfred John und Marie Theres Brandherm hoffen auch auf viele gute Ideen und Anregungen aus der Wandergruppe.

Die erste Wanderung ist kostenlos. Jeder kann mitlaufen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Da der SV Ems für Nichtvereinsmitglieder den Versicherungsschutz ausgeweitet hat, ist für zukünftige Wanderungen ein Obolus von fünf Euro in bar zu entrichten. Vereinsmitglieder müssen diesen Betrag nicht zahlen.

Neustart im Jahr 2021

Bevor es mit dem Wandern wieder los geht, blicken die Organisatoren zurück auf das Jahr 2021, in dem der SV Ems das Wandern wieder in sein Programmangebot unter Breitensport aufgenommen hat. 16 Teilnehmer im Durchschnitt beteiligten sich an den drei durchgeführten Wanderungen. „Über die Resonanz sind wir sehr erfreut“, sagen John und Brandherm.

Hinweise auf die Touren gibt es im Internet unter