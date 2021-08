Wandern für eine bessere Welt

Teilnehmer des ökumenischen Pilgerweges für Klimagerechtigkeit am 23. September in Telgte

Telgte

Am 23. September werden die Teilnehmer des ökumenischen Pilgerweges für Klimagerechtigkeit in Telgte erwartet. Sie übernachten nicht nur in der Emsstadt, sondern werden sich vor Ort auch über verschiedene Projekte und Ideen informieren.

Von A. Große Hüttmann