„Wandern ist in und tut obendrein auch noch gut“

Wandern ist in: Darüber freut man sich auch beim Sportverein Ems Westbevern, der das Wandern als sportliches Angebot bietet und damit den richtigen Riecher hatte, denn die Resonanz ist gut. Am 30. Oktober steht die nächste Wandertour an. Start ist um 13 Uhr im Sportheim in Vadrup.

Wandern ist einfach immer noch in. Der Beweis: Das sportliche Angebot des SV Ems Westbevern mit einer monatlichen Wandertour stößt stets auf großes Interesse. Und das nicht nur bei den Einheimischen.

Thomas Schlüter aus Ostbevern war bei den bislang durchgeführten Wanderungen stets dabei. Er zieht deshalb einmal eine Bilanz: „Ich wandere gerne, da kommt das Angebot des Sportvereins gerade recht. Es macht Spaß, man lernt auch neue Wanderabschnitte kennen. Und in einer Gruppe zu wandern, sorgt auch obendrein noch für passende Unterhaltung.“ Auch Lisa Dieckmann war voll des Lobes bei ihrer Premiere:

„Wandern tut einfach gut und sorgt für Entspannung.“ Und auch Marie-Theres Brandherm, die die Wanderungen organisiert und im Vorfeld die Streckenführung erkundet, ist zufrieden mit der Resonanz. „Schön, dass der eine oder andere Neuling in das Angebot hineinschnuppert und auch beim nächsten Mal dabei ist. Alle Interessierten sind willkommen.“ Manfred John, zweiter Vorsitzender des SV Ems, der zu den Initiatoren des Wanderangebotes gehört, und Marie Theres Brandherm weisen noch einmal darauf hin, dass eine vorherige Anmeldung zu den Wandertouren nicht nicht erforderlich ist. Jeder Teilnehmer sollte allerdings stets ausreichend an Getränken für seinen Bedarf mitbringen. Ebenso empfehlen die Organisatoren ein festes Schuhwerk für eine Teilnahme an den Wanderungen. Ein Kostenbeitrag wird nicht erhoben, allerdings sind kleine Spenden aber willkommen.

Dritte Wandertour am 30. Oktober

Die dritte Wandertour steht am Samstag (30. Oktober) an. Start ist dann um 13 Uhr am Sportheim des SV Ems in Vadrup. Diesmal führt der Weg durch das landschaftliche Gebiet im Schultenhook und dem Wiewelhook mit dem Wahrzeichen der „Wiewelhooker Bank“. Die Streckenlänge wird 13 Kilometer betragen. Nach rund drei Stunden Wandern steht noch ein Abschlussgetränk bereit.