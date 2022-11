„War schon immer ein Traum“

Für den Wahl-Telgter Udo Wink mit Wohnsitz in Handorf-Dorbaum ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Seit dem 11.11. ist er der Stadtprinz der KG Schwarz Gold für die Session 2022/23.

Ein Karnevalsjeck ist der 64-jährige Prinz Udo II. schon seit seiner Kindheit: „Ich bin 1958 in Wuppertal geboren und aufgewachsen. Karneval haben wir wegen der Nähe zu Düsseldorf jedes Jahr ausgelassen gefeiert. Mit der S-Bahn waren wir immer schnell mittendrin in der Hochburg der Narretei. Doch Prinz war ich noch nie. Seit ich mit meiner Familie 1989 nach Handorf umzog und bei der Firma Winkaus in Telgte bis zu meinem Renteneintritt 2022 einen Arbeitsplatz hatte, engagierte ich mich beim Kleingärtnerverein in Handorf, bei der Schützengilde Hornheide bin ich seit zehn Jahren Vorsitzender und seit 2005 als Ratsherr bei dem Carnevals Club Turmuhlen Handorf aktiv.“