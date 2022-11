Warnwesten für mehr Sicherheit

100 Warnwesten erhielt jetzt der TV Friesen für seine Radfahrabteilung. Sie sollen zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Eine Warnwestenpflicht für Radfahrer bei Dunkelheit gebe es zwar noch nicht, dennoch raten neben ADFC auch Polizei und ADAC dazu, Warnwesten und auch Fahrradhelme zu tragen.

Zweiradfahrerinnen und -fahrer sollten immer, nicht nur in der gerade begonnenen Winterzeit, gut sichtbar sein. Daher empfiehlt der ADFC, dass Radfahrende gerade dann, wenn sie in der Dunkelheit mit dem Zweirad unterwegs sind, neben der Beleuchtung am Fahrrad auch Warnwesten tragen. Der ADFC rät Radfahrern, die längere Strecken bei Dunkelheit fahren, neben der Weste auch reflektierende und gut sichtbare Bekleidung zu tragen, um schon auf größere Entfernung erkannt zu werden. Dazu tragen die Warnwesten bei, die eine TV-Friesen-Abordnung am Fahrradgeschäft von Martin Brune entgegennahm. Mit dabei waren Jürgen und Margret Haßkamp, Gisela Theuner, Gisela und Herbert Weidemann, Ludger Kupperfahrenberg, Bernd Mähner, Geschäftsführer Martin Brune, der stellvertretende Abteilungsleiter Norbert Lemke und Abteilungsleiter Horst Theuner.

Mitglieder des TV Friesen, die auch gerne eine Warnweste haben möchten, meldet sich direkt im Fahrradgeschäft Brune, Wöste 6.