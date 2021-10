Die Kirchengemeinde St. Marien hält für Gläubige, die nicht an den öffentlichen Gottesdiensten teilnehmen möchten, unter dem Motto „Weihnachten aus der Tüte“ Gottesdiensthefte für zuhause und kleine Präsente bereit. Ein Gottesdienst ist für Erwachsene gestaltet, ein weiterer speziell für Familien mit Kindern. Als Alternative zur weihnachtlichen Messe können Interessierte diese Tüte für sich selbst oder für ältere Gemeindemitglieder ab sofort in der Propsteikirche St. Clemens oder in der Kirche in Westbevern abholen.