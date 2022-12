Weihnachtlicher Duft in Grundschule

In der Brüder-Grimm-Schule fand der alljährliche Deko-Tag statt, um die Räume im Weihnachtsglanz erstrahlen zu lassen.

Dekotag an der Brüder-Grimm-Schule

Wenn statt des Einmaleins und der Aufzählung von Wortarten Weihnachtsmusik durch die Klassen hallt und es überall nach Waffeln und Plätzchen duftet, ist es wieder so weit: In der Brüder-Grimm-Schule findet der alljährliche Deko-Tag statt, um die Räume im Weihnachtsglanz erstrahlen zu lassen.

Fensterdekoration

So bastelten auch in diesem Jahr die Schüler wieder Baumschmuck und Fensterdekoration wie Weihnachtsbäume, Engel, Sterne und Geschenke. Überall wurde geklebt und verziert und im Anschluss Fenster, Zweige und kleine Weihnachtsbäume mit den Basteleien dekoriert. In der Eingangshalle der Schule war währenddessen ein Weihnachtsbasar aufgebaut.

Eltern und Helfer hatten im Vorfeld genäht und gebastelt, damit die Schüler das ein oder andere Geschenk erwerben konnten. Der Basar brachte rund 1000 Euro ein, die in Projekte an der Brüder-Grimm-Schule fließen, unter anderem in das Zirkus-Projekt im Januar 2023.