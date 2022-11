Weihnachtlicher Glanz

Rechtzeitig zum ersten Adventssonntag erleuchteten Weihnachtssterne an den Laternen und die Lichterketten am großen Tannenbaum auf dem Brinker Platz.

23 mit LED-Birnen bestückte Weihnachtssterne weisen auf die Advents- und Weihnachtszeit in Vadrup hin. Mitglieder der Ehrengarde des Schützenvereins Westbevern-Vadrup brachten diese passend zum ersten Adventssonntag an den Laternen im Bahnhofsbereich, an der St.-Anna-Kapelle und entlang der Grevener Straße bis zu Peters an.

„Die Stadt Telgte hatte diese traditionelle Aktion auch unter Einbeziehung der Energiesparmaßnahmen genehmigt“, so André Schulze Hobbeling, Vorsitzender des Vadruper Schützenvereins. „Es ist schön, dass Akteure mit dem Aufhängen der Weihnachtssterne für adventliches Licht in dieser schwierigen Zeit sorgen“, lobte eine Neubürgerin im Bereich des Brinker Platzes. Im Vorfeld wurden die Weihnachtssterne durch Mitglieder der Krinkrentner-Gemeinschaft auf Sicherheit und Zustand geprüft. „Alle waren in gutem Zustand. Neue Sterne mussten wir in diesem Jahr nicht anfertigen“, sagte Darius Markfort, Zugführer der Ehrengarde. „Das erneut viele Helfer zum Arbeitseinsatz gekommen sind, spricht für die Bereitschaft unserer Mitglieder. Sie sind aber auch stets dabei, wenn es um die Belange des Vereins geht“, hob Markfort hervor. Die Weihnachtssterne wurden seinerzeit aus verzinktem Stahl hergestellt, umwickelt und mit einer Lichterkette versehen. Vor einigen Jahren wurden stromsparenden LED-Leuchten in Bereiche des Sterns eingesetzt.

Knobelstand beim Vadruper Weihnachtsmarkt

Die Ehrengarde ist mit einem Knobelstand beim Vadruper Weihnachtsmarkt am 4. Dezember auf dem Brinker Platz vertreten. Dort können sich auch Interessierte, Jahrgang 2007 und älter, melden, die der Ehrengarde beitreten möchten Die Neuaufnahmefeier findet im April des kommenden Jahres statt. Die Ehrengarde zählt rund 70 Mitglieder. Auf dem Brinker Platz hat ein Team von Schützenbrüdern eine große Tanne von 4,25 Meter aufgestellt und Lichterketten angebracht.