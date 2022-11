Weihnachtsmarktstände heiß begehrt

Das Interesse der Standbetreiber am Vadruper Weihnachtsmarkt ist groß und freut Franz Rottwinkel, Hubert Burlage, André Holtmann und Josef Weilke als Organisatoren des Westbeverner Krink. „Es gibt 41 Stände und Buden, und damit ist das Areal, das den Brinker Platz und das Gelände von Riesenbecks Küchenkotten umfasst, voll belegt. Im Angebot sind viele selbstgemachte Sachen, darunter auch Schmuck“, betont Franz Rottwinkel. Die Veranstaltung findet am 4. Dezember statt.

Neuauflage nach zweijähriger Pause

Es ist das 27. Event, das der Krink zusammen mit den örtlichen Vereinen sowie vielen Helferinnen und Helfern stemmt. Nach zweijähriger Abstinenz wegen der Corona-Pandemie ist die Vorfreude zu spüren. Das vielfältige Angebot wird ergänzt durch gesangliche und musikalische Beiträge, einen großen beleuchteten Tannenbaum auf dem Brinker Platz, Kerzenschein und eine große Krippe mit lebenden Tieren und den entsprechenden Figuren, für die der Verein „Wiewelhooker Räuber“ seit 1997 sorgt. Die Krippe wird in den nächsten Tagen von Helfern neu gebaut, nachdem die alte in die Jahre gekommen war. Und der Nikolaus hat sich auch angesagt, um den Kindern den Tag zu versüßen. Bis zum Start am 4. Dezember sind aber noch Details umzusetzen Dazu gehört auch der Aufbau der Bühne, der Hütten und vieles mehr. Franz Rottwinkel will das am 2. Dezember ab 8.30 Uhr erledigen und erwartet dazu viele Helfer. Er nimmt Anmeldungen unter 983007 entgegen.