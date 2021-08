Anfang November stehen auch in St. Marien die Wahlen zu den Kirchenvorständen und Pfarreiräten an.

„Weil uns die Kirche nicht egal ist“: So lautet das Motto im Bistum Münster für die Wahlen zu den Kirchenvorständen und Pfarreiräten. Am 6. und 7. November haben die Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben und über die Zusammensetzung der beiden Gremien zu entscheiden.

In der Pfarrgemeinde St. Marien gibt es dabei eine wesentliche Neuerung: Die Wahlen werden zum ersten Mal als allgemeine Briefwahlen stattfinden. Jeder Wahlberechtigte erhält rechtzeitig seine Briefwahlunterlagen unaufgefordert zugestellt und hat ganz bequem zu Hause die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Wahllokale wird es dann nicht mehr geben. Die Pandemie war mit ausschlaggebend für diese Entscheidung.

Auch wenn sich schon etliche Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, die entweder im Kirchenvorstand oder im Pfarreirat mitarbeiten wollen, noch besteht die Möglichkeit, zu kandidieren. Als Kandidat für den Kirchenvorstand muss man 21 Jahre alt sein und mindestens seit einem Jahr in der Kirchengemeinde wohnen. Als Kandidat für den Pfarreirat wiederum muss man 16 Jahre alt sein und zur Gemeinde gehören. Wer in einem der beiden Gremien mitarbeiten möchte, der kann sich in den nächsten Tagen noch unter der Mailadresse pfarreirat@st-marien-telgte.de melden und registrieren lassen. Dort gibt es bei Bedarf auch weitere Informationen.

Der Kirchenvorstand ist das vermögensverwaltende Organ der katholischen Kirchengemeinde. Er besteht aus dem Pfarrer und gewählten Laien der Kirchengemeinde. Er trifft eigenverantwortlich Entscheidungen beispielsweise über finanzielle Ausgaben, Bauvorhaben, Immobilienverwaltung, den Betrieb von Kindergärten, die Einstellung von Mitarbeitern aller Einrichtungen, Angelegenheiten des Friedhofs, Vermögensanlagen oder die Beauftragung von Handwerkern. Er schafft die damit nach Angaben des Bistums Münster die Voraussetzungen für das karitative und pastorale Engagement der Kirche.

Der Pfarreirat wiederum ist zusammen mit dem Pfarrer und dem Seelsorgeteam dafür zuständig, Kirche vor Ort zu entwickeln und zu gestalten. Dazu gehört vor allem die Aufgabe möglichst vielen Menschen zu ermöglichen, sich einzubringen. Der Pfarreirat ist nicht nur – wie der Kirchenvorstand auch – ein leitendes Gremien, sondern sorgt für Vernetzung innerhalb der Pfarrei sowie in Richtung weiterer Kooperationspartner im Umfeld der Pfarrei.