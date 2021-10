Weiter an Gleichstellung arbeiten

103 Personen haben sich an der Umfrage zur Gleichstellung in Telgte beteiligt. Jetzt wurden die Ergebnisse präsentiert.

Im Juni hat die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Telgte, Kada Malaj, mit der Telgterin, Dr. Jennifer Weßeler, eine Umfrage „Gleichstellung in der Stadt Telgte“ gestartet. Über einen Link konnten alle Interessierten an der Onlineumfrage teilnehmen und ihre Sicht der Gleichstellung in Telgte kundtun. Insgesamt haben 103 Personen an der Umfrage teilgenommen, davon haben 79 Personen die Umfrage vollständig ausgefüllt.

Besonders bemerkenswert ist, dass 98 Prozent der 79 teilnehmenden Personen weiblich und zwei Prozent divers sind und eine breite Altersspanne zwischen zwölf Jahren und 64 Jahren erreicht wurde, berichtet Kada Malaj. Das zeige, dass sich Bürger bereits im jungen Alter mit der Gleichberechtigung auseinandersetzten und im Verlauf des Lebens wichtig bleibe.

Eine der ersten Fragen war unter anderem „Was bedeutet Gleichstellung für Sie?“. Für die Initiatoren sei das die spannendste Frage überhaupt gewesen. Überrascht habe sie, dass Antworten nicht nur vielfältig, sondern ganz konkret formuliert wurden.

Beispiele sind: „Gleichstellung ist ein Gebot der Menschlichkeit und sozi-alen Gerechtigkeit“, „Nicht nur Gleichstellung im binären Geschlechtersystem, sondern Gleichstellung für alle. Veränderungen auf gesellschaftlicher, sozialer, politischer und struktureller Ebene“. „Gleiche Bezahlung, gleiche Karrierechancen“, sowie „Gleichstellung bedeutet für mich, die Möglichkeit zu bekommen, auf Augenhöhe mit meinem Gegenüber zu kommunizieren ohne wegen meines Alters, Geschlechts oder Herkunft mich erniedrigen zu lassen“.

Auch nach der aktiven Beteiligung von Frauen und Mädchen in Telgte wurde gefragt. Hier zeigte sich, dass einige Einrichtungen bekannt sind: „Internationaler Frauentag“, „Integrationsangebote“, „politische Beteiligung“, „Café Kinderwagen“, und „Mädchengruppe im HOT“.

Bei der Abschlussfrage, haben Malaj und Weßeler Platz für Wünsche, Ideen und Vorstellungen für zukünftige Projekte gelassen. Hier hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit für freie Texte. Hier einige Ergebnisse: „Achtsamkeitsworkshops“, „Gewaltprävention“, „Angebote zur Prävention von Altersarmut“, „Unterstützung von Frauen mit hoher Mehrfachbelastung“.

Die Auswertung ist auf der Homepage der Stadt Telgte als Präsentation einzusehen.

„Wir sind mit der Umfrage mehr als zufrieden. Die Ergebnisse zeigen, für wie wichtig Gleichstellung in der Gesellschaft angenommen wird und dass daran weiterhin gearbeitet werden muss“, so Kada Malaj.

Es gab noch die Möglichkeit, sich dem Arbeitskreis „Wir Frauen in Telgte“ anzuschließen, um bei der Mitwirkung von Gleichberechtigung direkt beteiligt zu werden. „Auch hier war die Mitwirkung super, wir haben einige Interessentinnen gewinnen können“, so Kada Malaj.