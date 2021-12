Weitere Absagen für den Januar

Aufgrund der pandemischen Lage werden im Januar weitere Veranstaltungen im Bürgerhaus abgesagt. „Es gibt bereits Ersatztermine, und die Karten behalten die Gültigkeit“, betont das Kulturbüro in diesem Zusammenhang.

Folgende Veranstaltungen sind betroffen: Ingo Appelt, der eigentlich am 27. Januar auftreten sollte, wurde verlegt auf den 24. September 2022; Thilo Seibel wurde vom 7. Januar verlegt auf 27. Januar 2023; „Onkel Fisch“, das Stück sollte am 28. Januar stattfinden, wird nun am 3. Dezember geboten.

Die ersten Veranstaltungen im Februar, das Knigge-Dinner (4. Februar) und die Lesung mit Wöhler und Maintz (5. Februar) sollen im besten Falle wieder stattfinden. „Das Dinner findet auf festen Plätzen statt und Abstände können gut eingehalten werden, zudem ist die Teilnehmerzahl auf 40 begrenzt“, heißt es seitens der Stadt. Für das Knigge-Dinner gibt es noch einige Karten ausschließlich bei Tourismus + Kultur. Bei der Lesung mit Gustav Peter Wöhler und Christian Maintz wird die Personenzahl ebenfalls angepasst, und es wird eine Tischbestuhlung geben. Hier kann man noch Tickets unter www.reservix.de bekommen oder Treffpunkt Telgte.