Weitere Gruppe für das Sternenzelt

In Westbevern werden weitere Kindergartenplätze benötigt. Erste Gespräche hat es deshalb zwischen der Stadt und dem Träger des Sternenzelts gegeben.

Aufgrund der Kita-Anmeldezahlen ist der Bedarf in Westbevern zum Kindergartenjahr 2022/23 nur zu decken, wenn eine weitere Kita-Gruppe geschaffen werden kann. Das gab Schulamtsleiterin Tanja Schnur in der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses bekannt. Die Stadt hat Gespräche mit der Kirche und der Awo als Träger der vorhandenen Einrichtungen geführt. Gelöst werden soll das Problem nun dadurch, dass der Awo-Kindergarten Sternenzelt I um eine zusätzliche Gruppe erweitert wird. Dies soll mit Modulen auf der benachbarten Obstbaumwiese geschehen. Mitarbeiter des Baubetriebshofes haben am Mittwoch bereits auf dem Grundstück begonnnen, sechs Obstbäume umzupflanzen. Vertrocknete Bäume wurden dafür ausgegraben.