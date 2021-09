Weltrekord mitkleinen Bällen

Einen Weltrekord stellten 1905 Tischfußballerinnen und -fußballer in 129 Städten und 25 Ländern der Welt innerhalb von 24 Stunden auf. Beteiligt daran waren auch 15 Tischfußballkicker aus der Emsstadt.

Telgter beteiligen sich an Aktion

In den Räumen des Table-Soccer-Teams von Manuel Gallardo (l.) waren die Kickertische bei dem Weltrekordversuch rund um die Uhr besetzt.

In den Räumen des Table-Soccer-Teams von Manuel Gallardo an der Schleifstiege waren die Kickertische daher rund um die Uhr besetzt. Das Ziel dabei war es, viele Menschen an möglichst zahlreiche Kickertische zu bringen und das weltweit.

Natürlich wollte Manuel Gallardo mit dem geglückten Weltrekord das Tischkickern auch noch populärer machen. Der Wahl-Telgter hat als Tischfußballer bereits eine „Profikarriere“ hinter sich.

Als selbstständiger Kommunikationstrainer und Teamcoach will er beim Tischfußball mehr als nur Kickern, sondern vielmehr auch Sozialkompetenzen vermitteln. In seiner „Fußball-Hochburg“ an der Schleifstiege hat er daher gleich fünf Bundesliga-Tischfußballplätze aufgebaut. Diese entsprechen den internationalen Standards und damit den Ansprüchen des Deutschen Tischfußballverbandes.

Mit kreativen Ideen will der Telgter das Hobby volksnah möglich machen.