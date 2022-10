Wenig komfortable Gartenmüllentsorgung

Es ist Herbstzeit. Hans-Jürgen Lange hatte seinen Garten auf Vordermann gebracht. Dabei war wie immer um diese Jahreszeit viel Laub und Strauchschnitt angefallen. Bis zum Rand gefüllt war der Anhänger mit Gartenabfall. Ab ging’s zum Recyclinghof im Gewerbegebiet Kiebitzpohl. Der 73-Jährige hatte sich vorgestellt, den Gartenabfall ruckzuck über eine Kante in den Container schütten zu können, so wie er es von einer Anlage in Marl kennt.

Doch Pustekuchen. „Eine Dreiviertelstunde habe ich geschüppt“, erzählt er. Und das über die hohe Containerkante. Anschließend habe er den Hof fegen müssen. „Hinterher war ich total durch. Und grantig“, erzählt er. „Und ich musste noch 19 Euro bezahlen.“ Gedanken macht er sich darüber, was mit Menschen ist, „die nicht mehr so fit sind wie ich.“ Wie sollten alte Menschen ihren Abfall über diese Containerkante hieven?

Lange kann nur mit dem Kopf schütteln, dass es an dem fast neuen Recyclinghof keine ebenerdigen Abladestellen gibt. Diese Möglichkeiten hätte es geben können, sagt Alexander Reklin, Betriebsleiter Recyclinghof und Entsorgungspunkte bei den Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Warendorf. Im Vorfeld des Baus der neuen Anlage sei das ausführlich mit der Stadt diskutiert worden. Kostengründe seien wohl dafür ausschlaggebend gewesen, dass die Container nun über eine hohe Kante befüllt werden müssten.

Reklin macht aber auch darauf aufmerksam, dass Brüstungen oder Geländer an den Containern mindestens 1,10 Meter hoch sein müssten. „Damit da niemand hineinfällt“, erklärt er. Den Gartenmüll einfach über eine Abbruchkante zu schütten, sei aus Arbeitsschutzgründen nicht möglich.

Auch Stefan Bruns, im Telgter Rathaus unter anderem auch für den Recyclinghof zuständig, weiß, dass es sicherlich optimalere Lösungen gibt, den Gartenmüll in einen Container zu befördern. Als Beispiel nennt er Ostbevern. Dort können die Bürger Laub, Strauchschnitt und Co. einfach an einem festgelegten Ort abkippen. Ein Radlader schiebt den Gartenmüll dann in den richtigen Container. „Dafür braucht man aber einen Radlader. Da der Bauhof in Ostbevern direkt nebenan liegt, ist ein Radlader verfügbar“, so Bruns. Das sei in Telgte nicht der Fall. Und die AWG könne für die drei halben Öffnungstage des Recyclinghofs in Telgte nicht einen eigenen Radlader auf dem Gelände platzieren.

Und eines merkt Stefan Bruns noch an: „Bei uns sind keinerlei Beschwerden wegen der Gartenmüllcontainer bekannt.“ Lediglich der Westbeverner Krink habe mehrfach auf die Probleme hingewiesen, fügt er an.