Weniger Medien ausgeliehen

Spannend und aufschlussreich finden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) Westbevern die jeweils zum Jahresende erstellten Statistiken. Das Coronajahr 2021 hatte wieder positive, aber auch Schattenseiten, wie Leiterin Irmgard Pelster nach der Jahresinventur feststellte.

Nach 107 Öffnungstagen im Jahr 2020 konnten 2021 nur noch an 83 Tagen Bücher ausgeliehen werden. Auch die Ausleihzahlen sanken. Im Jahr 2020 waren es noch fast 3400 Bücher und andere Medien gewesen, die ausgeliehen wurden. 2021 waren es etwas mehr als 2400. Das bedeutet, dass an jedem Öffnungstag rund 30 Medien ausgeliehen wurden. „Die relativ gute Ausleihquote liegt sicherlich auch daran, dass wir beim Neuerwerb unserer Medien auf Trends und Aktualität achten“, so Irmgard Pelster.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es für die Jüngsten auch eine Auswahl an Tonies, bei denen es um die Abenteuer von Prinzessin Lillifee, Benjamin Blümchen und vieler anderer märchenhafter Wesen geht. Im Buchsektor wird auf eine ausgeglichene Auswahl für Kinder jeder Altersgruppe geachtet. Ein großes Angebot bietet die KÖB vor allem an Bilder- und Vorlesebüchern (etwa 300) sowie an Büchern für die Erstleser (fast 400). „Gerade für die Sechs- bis Siebenjährigen versuchen wir, ein reichhaltiges Angebot zu präsentieren. Außer den Silbengeschichten zum Lesenlernen, die in 2021 vermehrt nachgefragt wurden, sind natürlich auch die Reihen ‚Die drei ???‘ und ‚Die Schule der magischen Tiere‘ Bücher, die unbedingt in die Regale gehören.“ Viele Neuanschaffungen sind auch im Bereich Sachbücher – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene – getätigt worden. „Die Sachbücher über Natur und Tiere, in denen auf jeder Seite auch Geräusche aktiviert werden können, waren auf Anhieb der Renner der Kleinsten“, berichten die Mitarbeitenden.

Das Angebot für Kinder ist groß, aber auch die erwachsenen Nutzer brauchen auf aktuelle Lektüre nicht zu verzichten. Hier orientiert sich Irmgard Pelster zum einen an den Bestsellerlisten, geht aber auch sehr gerne auf Wünsche der Nutzer ein. So können die Leser Kommissar Dupin in die Bretagne folgen, den Romanzyklus um „Die rote Frau“ von Alex Beer lesen oder in der Biografie von Angela Merkel „Die Kanzlerin und ihre Zeit“ die deutsche Geschichte der letzten 16 Jahre noch einmal Revue passieren lassen.

„Die Aktualität“, so Irmgard Pelster, „macht die Bücherei für jede Altersgruppe interessant.“ In jedem Jahr werden etwa 250 neue Medien eingestellt, entsprechend dazu werden ältere, nicht mehr aktuelle Medien aussortiert. Erfreulich ist, dass auch im zweiten Jahr der Pandemie die Kontakte mit den beiden Kindergärten St. Christophorus und „Sternenzelt“ aufrechterhalten werden konnten.

Auf der Homepage www.buecherei.westbevern.de können sich Interessierte über Neuerwerbungen, Veranstaltungen und aktuelle Nachrichten informieren. Zudem können alle Medien im Online-Katalog http://webopac-bistum-muenster.de aufgerufen werden. Dort kann der Ausleihstatus abgefragt werden.

Die Öffnungszeiten: donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr.