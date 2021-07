Wenn die Kreativität nur so sprüht

Dieses Event auf dem Brinker Platz am Donnerstag bot ein schönes Bild, das vor Kreativität nur so sprühte: „ Jutebeutel gestalten“, so lautete das Motto beim fünften Angebot anlässlich der Sommerferienaktion des Westbeverner Krink. Rund vierzig Kinder nahmen das Angebot gerne an und brachten mit den Textil Farbstiften bunt gemischte Farben auf die zu gestaltenden Gegenstände. An der langen Tischreihe und den Einzeltischen wurde mächtig gewerkelt, damit Jutebeutel, Etuis und Freudenbänder zu echten Hinguckern wurden.

Dabei diente den jungen Künstlern eine Schablone als Vorlage, sie konnten aber auch selbst ihre Ideen bei der Gestaltung von Bildern, Emblemen und Karikaturen umsetzen. Ihr Kunstwerke konnten die Teilnehmer anschießend kostenlos mitnehmen. „Es macht mir viel Freude, auch eigene Ideen einzubringen. Klasse, dass es so ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm gibt,“ kommentierte ein Jugendlicher, der auch schon diverse andere Angebote des Krink wahrgenommen hatte. Ein Lob, das Melanie Haberecht, Cindy Laukötter und Kerstin Gaß, die sich noch zusätzlich mit den Freundschaftsbändern einbrachte, nur zu gerne hörten. Bei Melanie Haberecht, Mitglied im Krink- Vorstand und Koordinatorin der Sommerferienaktion ist die Freude natürlich groß. Der Grund: Die Resonanz der Kinder an der Sommeraktion des Krink ist riesengroß. Es sind aber vor allem die vielen ehrenamtlichen Helfer, die zusammen mit den Kindern bei verschiedenen Aktivitäten mitmachen. „Darauf bin ich stolz, denn alle angesprochenen Helfer und auch Unterstützer aus den Firmen machen spontan mit,“ so Melanie Haberecht.

Zwölf Freizeitangebote bis zum 16. August

Zwölf Angebote hält der Krink insgesamt bis zum 16. August bereit. Als weitere Aktionen stehen noch auf dem Plan: das Bauen von Vogelfutterstationen zusammen mit den Krinkrentnern am Dienstag (27. Juli) von 9.30 bis 12 Uhr in der ehemaligen Grundschule in Vadrup, der Kinderkochkurs mit Nick Jünemann in Piesers Gasthaus ( 3. August) von 10 bis 13 Uhr und das Steine-Bemalen mit Hilai Khemiri (Malschule beverdesign) am 5. August von 16 bis 18 Uhr auf dem Brinker Platz in Vadrup .