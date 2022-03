Wenn Frieda das „Hüppen“ erklärt

Weil sie nicht mehr richtig „hüppen“ konnten, wurde den Oldie-Fußballern des SV Winterberg eine Stunde bei der Yogalehrerin empfohlen. „Denn schon der ‚Jogi‘ hat ja seine Nationalkicker dorthin geschickt.“ Mit diesem Argument hatte Frieda Braun mit ihrer „Splittergruppe“ die skeptischen Herren der Schöpfung überzeugt. Nur eine der köstlichen Nummern, die die Kabarettistin am Samstagabend im ausverkauften Bürgerhaus darbot.

Zurück zu den Seniorenkickern: Das Sprunggelenk sollte wieder fit gemacht werden. Aber der Kursleiterin wurde angst und bange, als sie die Herren im blauen Trainingsanzug in Bauchlage vor sich sah. „Wie gestrandete Walrösser.“ Also musste sich die Truppe erst einmal im freien Tanz bewegen. Allein das Aufstehen dauerte schon, der Tanz – na ja. Und das bei der verheißungsvollen Aufschrift vorne auf der Jacke: „Puma.“ Doch die Ernüchterung folgte auf der Rückseite: „Alte Herren 1895.“ Das „Hüppen“ wurde nicht unbedingt verbessert. Kein Wunder. „Denn schon im Sprunggelenk steckt das Wort ungelenk.“

Frieda Braun – die Frau aus Winterberg, mit bürgerlichem Namen Karin Berkenkopf – überzeugte in „Erst mal durchatmen“ einmal mehr mit ihrer unnachahmlichen Komposition aus Text, Mimik und Bewegung. Sie schaut dem Volk aufs Maul und hat dabei tatkräftige Unterstützung. Da ist die penible Mia, die weltfremde Thekla, die robuste Brunhild – um nur einige des sauerländischen Elferrates zu nennen.

Auch die Winterberger Damen gingen zum Yoga und stießen an ihre Grenzen. „Man muss ständig atmen, obwohl man das bei manchen Übungen gar nicht mehr kann.“ Eine Eselsbrücke gab die Leiterin den Frauen mit auf den Weg. Beim Einatmen: „Ich nehme auf.“ Beim Ausatmen: „Ich gebe ab.“ Mia kriegte das einfach nicht auf die Reihe. Bei ihr hieß das: „Ich nehme ab und gebe auf.“

Frieda Braun möchte die „Widerspenstigkeiten unseres Daseins“ deutlich machen. Etwa den ewigen Kampf mit ihrem Erwin, nach dem Frühstück auch mal den Tisch abzuräumen. „Und nicht nur das Marmeladenglas in den Kühlschrank zu stellen. Egal ob mit oder ohne Deckel.“ Die Yogalehre hat sie da weiter gebracht. Denn nicht nur das kräftige Durchatmen macht sie ruhiger, auch die Erkenntnis. „Ich akzeptiere Grenzen, ich erwarte nix.“ So kann sie es durchaus als Erfolg feiern, wenn ihr Erwin die Marmelade in den Kühlschrank gestellt hat.

Die Künstlerin hüpft über die Bühne, gluckst vor sich hin, hat modisch sicher auch noch Luft nach oben. Schrullig kann man sie nennen, aber auch mit einer gewissen Bauernschläue ausgestattet. Immer wieder fallen ihr Werbeikonen von einst ein, der Blick geht zurück an Feten mit Fischlis. Und wo sie gerade dabei ist, macht sie sich auch Gedanken über Reinkarnation. „Wenn Sie in Telgte früher mal Batterien bei Kodi geklaut haben, dann erleben Sie Ihre Wiedergeburt wahrscheinlich in Beelen. Oder gar in Wadersloh.“