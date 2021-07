Westbevern statt Sauerland sorgt auch für Spaß

Vielfältig und somit für die Kinder und Jugendlichen auch sehr abwechslungsreich war das Alternativprogramm, dass das Team des Ferienlagers Westbevern für die aufgrund von Corona abgesagte Ferienfreizeit in Heringhausen auf die Beine gestellt hatte. Auch auf dem Sportplatz des SV Ems Westbevern – statt im Sauerland – fühlen sich Teilnehmer in ihrem Element.

Paul, Henry und Benjamin fühlten sich bei Sport, Spiel, Spannung und Spaß sichtlich wohl. Sie und weitere Kinder und Jugendliche nahmen das Alternativprogramm, dass das Team des Ferienlagers Westbevern (FLW) für das abgesagte Ferienlager auf die Beine stellten, gerne an.

Der Sportplatz des SV Ems in Vadrup statt das Sauerland war am Samstag das Ziel der Teilnehmer. Dort hatten die Organisatoren bereits zahlreiche Spielmöglichkeiten vorbereitet. Für alle, die zum Sportplatz gekommen waren, war etwas dabei. Entsprechend groß war die Freude bei den Kindern: „Es ist toll, dass es ein Alternativprogramm gibt. Das ist eine schöne Abwechslung in den Ferien“, sagten die Acht- bis 14-Jährigen.

Bevor auf dem Gelände an den einzelnen Stationen rund ging, stand ein Kennenlernspiel an.

Danach aber rückte vor allem ein kleiner Ball bei den verschiedenen Stationen in den Mittelpunkt, etwa beim Kickern. Mit Begeisterung aber auch dem nötigen Ehrgeiz stellten sich alle den Herausforderungen.

Die Betreuer René Hülsmann und Finja Karrengarn stellten am Ende der Aktion vor allem das Miteinander der Kinder und Jugendlichen heraus: „Man sieht, dass es ihnen gefällt und alle mit Begeisterung bei der Sache sind.“ Gerne hätte sich das Team des Ferienlagers, das fast komplett vertreten war, ein paar mehr Teilnehmer zum Auftakt gewünscht.

Darauf hoffen sie nun am 7. August von 9 bis 16 Uhr, wenn es zum zweiten Mal heißt: „Sauerland in Westbevern“. Dann wird es übrigens komplett andere Aktionen und Attraktionen geben. Anmeldungen sind erwünscht und unter fl-westbevern.de ab sofort auch möglich.