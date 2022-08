Wie in der guten alten Zeit Studium im Alter

Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren am Mittwochabend in der Bauerschaft Wiewelhook in Aktion, um die Erntekrone für das Erntedankfest zu binden.

Nostalgie kam auf, als im Wiewelhook die Vorbereitungen zum Erntekronebinden anstanden. Peter Rösmann schnitt die Halme vom Weizen mit der Sense ab, ein paar Helferinnen und Helfer sammelten auf und banden sieben Garben. So wie in der guten alten Zeit, als noch vieles per Hand auf dem Getreidefeld erledigt werden musste.

Dass der Verein „Wiewelhooker Räuber“ bereits in den Sommerferien den Blick nach vorne auf den Erntedank warf, hatte seinen Grund: „Kinder und Jugendliche sollten in den Ferien dabei sein, um einen Einblick zu erhalten, wenn Tradition und Brauchtum mit dem Binden der Erntekrone gewahrt wird. Um diese in späteren Zeiten auch weiter fortzusetzen“, so der erste Vorsitzende Peter Rösmann. Der Nachwuchs packte auch kräftig mit an, gab die von zahlreichen Mitgliedern zu einem Bund zusammengefassten Ähren zur Weiterverarbeitung der Erntekrone an. Es war ein gutes Zusammenspiel bei der Arbeit, aber auch in den weiteren Stunden, in denen gefachsimpelt und der Zusammenhalt gefördert wurde. Und die „Grillmeister“ Marcus Bergmann und Christoph Wewelkamp sorgten für die entsprechende Stärkung. Kalte Getränke standen ebenfalls bereit. Die gebundene Erntekrone nimmt ihren Platz beim Erntedankfest der „Wiewelhoker Räuber“ am 1. Oktober ein. Gefeiert wird in der Halle von Markus Gausepohl, die im Vorfeld entsprechend ausstaffiert wird. Regionale Kost aus der eigenen Ernte soll am 1. Oktober beim Fest für den Imbiss sorgen, beschlossen die Vorstandsmitglieder. Die Erntekrone erfüllt in doppelter Hinsicht ihren Zweck, sie schmückt doch am 3. Oktober den Altar in der St.-Anna-Kapelle. Im weiteren Jahresprogramm der Wiewelhooker enthalten ist auch das beliebte Kürbisschnitzen, das die Kinder unter Anleitung der Erwachsenen tätigen und dabei auch ihre Ideen der Gestaltung einbringen. Sollte es in diesem Jahr den Vadruper Weihnachtsmarkt auf dem Brinker Platz geben, sind die Wiewelhooker ebenfalls dabei .

Das neue Vorlesungsverzeichnis des „Studium im Alter“ für das Wintersemester 2022/23 an der Uni Münster ist erschienen. Ab sofort ist das gut 200 Seiten starke Verzeichnis, das alle wichtigen Informationen über ein „Studium im Alter“ enthält, kostenfrei in der Buchhandlung LesArt erhältlich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unabhängig von ihrem Schulabschluss steht das Studium im Alter als Weiterbildungsangebot der Universität Münster allen Interessierten offen. Erforderlich ist lediglich eine Anmeldung als Gasthörer an der Universität Münster und die Zahlung der Gasthörergebühren von 125 Euro im Semester.

Eröffnet wird das Wintersemester am 27. September von 10 bis 13 Uhr. Auf dem Programm stehen dann eine Informationsveranstaltung für Studienanfänger und Interessierte sowie der Festvortrag von Prof. Dr. Dirk Prüfer vom Institut für Biologie und Biotechnologie der Pflanzen zum Thema „Vom Unkraut zur Nutzpflanze – Löwenzahn mal anders“.

Die Semester-Eröffnung ist öffentlich und daher allen Interessierten zugänglich.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten für das Studium gibt es bei der Kontaktstelle Studium im Alter, mail: studia@uni-muenster.de