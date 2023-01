Wieder richtig abtanzen

Rocken und Gutes tun − das können die Besucher bei der elften Vadruper Rocknacht verbinden, die am 28. Januar (Samstag) ab 19 Uhr in Piesers Gasthaus stattfindet.

So richtig abzanzen: das bietet die Vadruper Rocknacht.

Das dürfen die vielen Musikfans beides wieder, nachdem die Traditionsveranstaltung in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Der Doppelkopf- Club aus Westbevern, dem sechs Spieler angehören und der bereits seit rund 20 Jahren besteht, hat die Vadruper Rocknacht ins Leben gerufen. Die Verantwortlichen hoffen auf reichlich „Eintrittsspenden“, denn der Erlös der Rocknacht kommt Projekten in Nepal zugute. „Alle freiwillig beim Einlass errichteten Beträge − bisher knapp 10.000 Euro − gehen zu 100 Prozent nach Nepal“, versichern die Doppelkopfspieler.

Zwei Patenkinder konnten durch die Rocknacht-Eintrittsgelder einen Schulabschluss erreichen. Die Dorfschule wurde nach dem verheerenden Erdbeben 2015 zum Teil mit Geldern aus der Vadruper Rocknacht wieder aufgebaut, und vor drei Jahren konnte durch die Veranstaltung in Westbevern in Karthali, einem kleinen Bergdorf in der Nähe von Kathmandu, ein Englischlehrer seinen Dienst beginnen. Das Jahresgehalt eines Lehrers von 2500 Euro konnte zum Großteil durch die Rocknacht 2020 finanziert werden.

Unterstützung für medizinische Infrastruktur und Hygienemittel sowie Grundnahrungsmittel sind dringend erforderlich, berichtete eine Mitarbeiterin des Vereins „Freundeskreis Nepal“, die auf eigene Kosten nach Nepal fliegt, um bei den geförderten Projekten nach dem Rechten zu sehen. Die gespendeten Gelder aus Westbevern gehen über den Freundeskreis nach Nepal.

Der Doppelkopf-Club brachte sich auch in der Corona-Pandemie ein und verdoppelte die freiwilligen Spenden, die die Rocknacht-Fans trotz des Ausfalls der Veranstaltung erbrachten. Wichtig war es für den Doppelkopf-Club, dass das bestehende Konzept, das der bisherige Eigentürmer getragen hat, von den heutigen Pächtern des Gasthauses übernommen wurde − worauf die Altrocker stolz sind