Wilde Flucht durch die Telgter Innenstadt

Polizisten forderten am Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Wallock auf anzuhalten. Dieser ignorierte die Zeichen und fuhr über die Dr.-Josef-Koch-Straße in Richtung Baßfeld. Hier endete seine Fahrt vor Sperrpfosten. Der Mann hielt zwar an, war mit einer Kontrolle aber nicht einverstanden und rannte sofort los. Die Polizisten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und forderten ihn wiederholt auf stehenzubleiben. In der Telgter Innenstadt stoppte er schließlich und legte sich auf den Boden. Die Beamten fixierten und durchsuchten ihn. Auf seiner Flucht hatte der 40-jährige Münsteraner ein Messer fallen gelassen, das die Beamten wenig später sicherstellten. Als die Polizisten das Auto des Mannes durchsuchten, fanden sie mehrere Gegenstände, die aus Diebstählen stammen könnten, heißt es im Polizeibericht. Außerdem fand sich eine Taschenlampe. Der Münsteraner hatte zudem Drogen und eine Sturmhaube bei sich. Eine gültige Fahrerlaubnis hat der 40-Jährige ebenfalls nicht, und ein freiwillig durchgeführter Drogentest war positiv. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Ahlen gebracht. Der Münsteraner wurde nach einer Vernehmung am Mittwochvormittag entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.