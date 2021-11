Windräder für den Klimaschutz

Fast gebetsmühlenartig wiederholt Bürgermeister Wolfgang Pieper – gefühlt seit Jahren – in Ausschusssitzungen, dass die Stadt Telgte „ihre Klimaschutzziele ohne den Ausbau der Windenergie nicht erreichen“ kann. „Ich find’ die Dinger auch nicht hübsch, aber notwendig“, sagte Pieper am Donnerstagabend in der Sitzung des Ausschuss für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Mobilität. „Wir müssen den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, für die wir von der einen oder anderen Seite Kritik bekommen“, warb er trotz aller Widerstände für die Linie der Verwaltung, die schon seit langem eine Aufgabe der Windkonzentrationszonen befürwortet und den Bau von Windrädern quasi freigeben will. Die Stadt und ihre politischen Gremien geben in diesem Fall das Steuer aus der Hand. Genehmigungsbehörde ist dann der Kreis Warendorf.

Sorgen und Ängste der Anwohner

Außer den Grünen waren bislang immer alle Fraktionen gegen eine Öffnung gewesen. Hauptsächlich deshalb, weil die Entscheidung über den Bau eines Windrades in Telgte verbleiben sollte. Auch die Sorgen und Ängste der Anwohner wurden immer wieder ins Feld geführt.

Flächennutzungsplan unwirksam

Doch nun scheint ein Rechtsgutachten die Entscheidung zugunsten einer Freigabe zu beeinflussen. Der Kreis Warendorf habe signalisiert, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Telgte hinsichtlich der Festsetzungen zur Nutzung von Windkraftanlagen unwirksam sei, berichtet der Bürgermeister. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass potenzielle Investoren Bauanträge stellen können. Angesichts dieser rechtlichen Situation stimmte der Klimaschutzausschuss einstimmig zu, dass die Stadt Anträge, die zur Errichtung von Windenergieanlagen auf dem Genehmigungsweg beim Kreis Warendorf eingereicht werden und alle genehmigungsrelevanten Anforderungen erfüllen, als Beitrag zur Erreichung der kommunalen Klimaschutzziele unterstützt werden. Vor der Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist allerdings eine politische Beratung erforderlich.

Klimaneutralität bis 2040

Dr. Oliver Niedostadek (FDP) äußerte die Angst, dass es zu einem „Wildwuchs“ kommen könnte. Er warnte vor möglichen Folgen für Mensch und Tier, stellte aber auch klar, dass es ohne Windkraft nicht geht, wolle man die Klimaneutralität bis 2040 erreichen.

„Leidtragende der Windenergieanlagen“

Norbert Woestmeyer (CDU) forderte eine möglichst große Beteiligung der Anwohner. Diese seien die „Leidtragenden der Windenergieanlagen“.

Endgültig aufgegeben hat Telgte die Windkonzentrationszonen damit aber nicht. Eine in Auftrag gegebene Potenzialanalyse, deren Ergebnis im Februar erwartet wird, könnte die Grundlage für einen neuen Flächennutzungsplan sein.