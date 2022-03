„Winterabend“ mit vielen Komponisten

m Rahmen seiner Kammerkonzertreihe organisiert der Kultur-Freundeskreis am Sonntag (20. März) um 19.30 Uhr einen Liederabend im Bürgerhaus. Für ihr Programm „Winterabend“ haben die Mezzosopranistin Esther Valentin-Fieguth und die Pianistin Anastasia Grishutina Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Claude Debussy, Benjamin Britten, Robert Schumann, Nikolai Medtner, Georgi Swiridow, Hans Pfitzner, Moritz Eggert und Samuel Barber ausgewählt.

Esther Valentin-Fieguth erhielt ihre Gesangsausbildung an der Musikhochschule Köln. Anastasia Grishutina studierte Klavier unter anderem am Tschaikowsky-Konservatorium Moskau und an den Musikhochschulen in München und Köln.

Es gilt die 3G-Regel. Beim Einlass sind Nachweise vorzuzeigen. Es gilt Maskenpflicht. Karten sind noch bis Samstag zum vergünstigten Vorverkaufspreis von 14 Euro bei „Tourismus+Kultur Telgte“ in der Kapellenstraße sowie in Westbevern bei Nosthoff Schuhe und Schreibwaren, Kirchplatz 4, erhältlich. An der Abendkasse kosten sie 16 Euro. Studenten und Auszubildende unter 25 Jahren zahlen nur fünf Euro. Schüler in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.