Am ersten Oktoberwochenende wird die Telgter Kapellenstraße vorübergehend ein neues Outfit bekommen. Die Pflastersteine werden auf der gesamten Straße mit Rollrasen überdeckt, ein Rahmenprogramm mit Musik und kleiner Kunstausstellung sowie das Erntedankfest der Telgter Hanse verwandeln die Telgter Altstadt damit in einem ganz besonderen Ort.

Mit dem Motto „Gras drüber?“ will das Projekt Bezug zur Corona-Zeit nehmen, deren bleierne Anfangsmonate zwar schon länger hinter uns liegen, die aber in der Gegenwart und auch in Zukunft nachwirkt. „Wir möchten positiv nach vorne schauen“, sagt Simone Thieringer von Tourismus + Kultur Telgte. „Morgen kann kommen.“

Mit dem grünen Rasen in der Kapellenstraße schaffe man eine optimistische Stimmung. „Barfuß laufen ist erlaubt, genauso wie ein kleiner Plausch im Schneidersitz auf dem frischen Grün“, so Simone Thieringer von Tourismus + Kultur. Unterstützt wird das Projekt von der Volksbank Münsterland Nord und der Landesinitiative „Zukunft in!nen­stadt“.

Beim Auslegen der großen Rasenfläche packt die Landjugend Telgte mit an. „Wir sind sehr froh über diese Hilfe“, sagt Thieringer. Nach dem Wochenende kann der Rollrasen übrigens recycelt werden. Wer sich ein Stück Rasen mit nach Hause nehmen möchte, kann sich einfach unter

0 25 04/ 69 01 00 melden. Der Rollrasen liegt auf einem Vlies und wird mehrfach bewässert, eine Nachnutzung ist also je nach Wetterlage möglich.

Wenn es die Corona-Lage zulässt, wird am Sonntag (3. Oktober) wieder der Erntedank-Markt der Telgter Hanse auf dem Marktplatz stattfinden. Verschiedene lokale und regionale Anbieter von Lebensmitteln und Bio-Waren werden von 12 bis 18 Uhr ihre Waren präsentieren. Für das leibliche Wohl sorgen die umliegenden Gastronomiebetriebe sowie der eine oder andere Stand auf dem Markt. Die Telgter Geschäfte haben am Sonntag (3. Oktober) zudem von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Am 2. und 3. Oktober deckt die Kreativgruppe „Die Weibsbilder“ in der Herrenstraße am Religio so genannte „KunstRasentische“.

Zur entspannten Stimmung sollen auch zwei Musik-Acts beitragen: Am Freitag (1. Oktober) werden Johannes Drees und Clemens August Homann aus Münster von 14 bis 17 Uhr bei einem Walking-Act als „Easy Cover compact“ bekannte Rock-Klassiker und Pop-Songs der letzten 60 Jahre mit ihren akustischen Gitarren und zweistimmigen Gesang präsentieren. Außerdem singen sie mit ihrer Parallelband „De Plattköppe“ auch Songs up Platt.

Am Samstag, 2. Oktober unterhalten Peter Weisheit and „The Dixie Tramps“ mit Swing, Jazz und Artverwandtem zwischen 14 und 17 Uhr alle Altstadtbesucher.