2022 sprudeln die Gewerbesteuer noch ordentlich. Ein dickes Plus ist zu erwarten. Doch in den kommenden Jahren sind die Aussichten für den städtischen Haushalt alles andere als rosig.

„Man könnte meinen, es ist alles in Ordnung“, sagte Kämmerer Stephan Herzig am Donnerstagabend in der Ratssitzung zu Beginn seines Finanzzwischenberichts für das laufende Haushaltsjahr. Aber: Am Telgter Finanzhimmel brauen sich dunkle Wolken zusammen. Auch wenn die finanzielle Lage der Stadt für 2022 noch gut aussieht, bereiten ihm die Haushalte der kommenden Jahre doch erhebliches Kopfzerbrechen.

Auch in diesem Jahr sprudeln die Gewerbesteuereinnahmen wieder. Ein Plus von rund sechs Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz ist zu erwarten. „Allerdings haben wir davon schon für über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel 1,8 Millionen Euro verwendet“, schränkte Herzig ein. Sinken werden die Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Ein Minus von einer halben Million Euro wird erwartet.

Dann aber warf Stephan Herzig einen Blick in die Zukunft: „Ich bin noch weit davon entfernt, für die nächsten Jahre einen genehmigungsfähigen Haushalt aufstellen zu können.“ Die zu erwartende Rezession, Tarifsteigerungen, ein Kostenplus bei der Flüchtlingsbetreuung, höhere Abschreibungen, gestiegene Baukosten bei anstehenden Projekten, die Zinsentwicklung, die Energiekosten und die Mieten für Container an den Schulen nannte der Kämmerer unter anderem als Gründe, weshalb die städtischen Finanzen der kommenden Jahre alles andere als rosig aussehen. „Wir rutschen deutlich in die roten Zahlen“, so Herzig. „Es wird sehr schwierig. Die wirtschaftliche Entwicklung hat sich rasant verschlechtert. Wir können nur hoffen, dass die Telgter Gewerbetreibenden nicht allzu sehr von der Rezession betroffen sein werden und eine steuerliche Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger vermieden werden kann.“

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 soll in der Ratssitzung am 15. Dezember eingebracht werden.