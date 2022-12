Auch wenn noch nichts zu sehen ist, die Neugestaltung der Fläche der alten Feuerwache an der Ecke Ritterstraße/Königstraße kommt voran.

Ruhig scheint es geworden zu sein um das Wohnprojekt der Vereinigten Volksbank am ehemaligen Feuerwehrgerätehaus im Bereich zwischen Ritter- und Königstraße. Doch der Schein trügt. „Die Offenlegung ist gerade beendet“, berichtet Volksbank-Vorstand Friedhelm Beuse. „Wir sind gut im Prozess.“ Beuse wie auch Bürgermeister Wolfgang Pieper gehen davon aus, dass das Planungsrecht in 2023 hergestellt werden kann, so dass die Volksbank als Vorhabenträger eine Baugenehmigung beantragen kann.