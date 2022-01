Wo die D-Mark noch einen Wert hat

Telgte

20 Jahre ist es her, dass die D-Mark durch den Euro abgelöst wurde. Doch in der Gaststätte Büscher in Raestrup hat die alte Währung weiter ihren Wert. An der Theke können die Gäste im Verhältnis 2:1 tauschen und dann Markstücke in eine alte Musikbox werfen, die noch mit D-Mark funktioniert.

Von Bernd Pohlkamp