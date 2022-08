Wohlfühlprogramm auf dem Rad

Das Radwandern im TV Friesen erfreut sich gerade bei Frauen und Männern im Rentenalter großer Beliebtheit: Weil das in die Pedale treten in der Gemeinschaft gut tut und das Mitein­ander eine Art Wohlfühlprogramm darstellt, so die Aussage von Teilnehmern, freuten sich die Radwanderer trotz Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen über Exkursionen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch