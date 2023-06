80-Jähriger in Wohnung überfallen und gefesselt

Noch sind nicht alle Details bekannt: Ein 80-jähriger Mann wurde am Dienstag von einem Unbekannten in seinem Haus in Westbevern bedroht und gefesselt.

Ein 80-jähriger Senior ist am Dienstagmorgen in der Bauerschaft Mersch in seinem Haus von einem Unbekannten mit einer Schusswaffe bedroht und gefesselt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, konnte aber trotz einer intensiven Fahndung den Unbekannten nicht finden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Überfall am Dienstag zwischen 8.20 und 9.30 Uhr. Ein Unbekannter schellte bei einem Senior, der die Haustür öffnete. Der Tatverdächtige trat dem Westbeverner entgegen, bedrohte den 80-Jährigen mit einer dunklen Schusswaffe und soll auch damit geschossen haben, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Unbekannte drängte den Westbeverner in seine Wohnung, fesselte ihn und forderte Geld. Wahrscheinlich flüchtete der hochdeutsch sprechende Mann ohne Beute, eine Vernehmung des Seniors konnte noch nicht erfolgen.

Hubschrauber im Einsatz

Nach Bekanntwerden der Tat leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Tatverdächtige war mit einer schwarzen Jogginghose der Marke „Jako“, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Sturmmaske bekleidet. Rettungskräfte brachten den verletzten Senior zur Versorgung in ein Krankenhaus. Hinweise nimmt die Polizei, 0 25 81/94 10 00 oder unter poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.