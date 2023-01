Wolfgang Bosbach soll Impulse setzen

Auch in diesem Jahr ist es den Verantwortlichen gelungen, einen hochkarätigen Redner für den Neujahrsempfang am kommenden Samstag (14. Januar) zu gewinnen. Gastredner wird, wie bereits vor einiger Zeit berichtet, der langjährige Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses, Wolfgang Bosbach, sein. Sein Festvortrag trägt den Titel: „Krieg und Krisen: Wohin steuern Deutschland und Europa?“

Bürgermeister Wolfgang Pieper ist überzeugt, dass der meinungsstarke und brillante Redner damit die Themen aufgreift, die viele Menschen derzeit umtreiben. „Er wird sicherlich auch neue Impulse setzen“, so Pieper in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Zudem weist die Verwaltung darauf hin, dass die Veranstaltung öffentlich für alle Interessierten ist: Denn das Ziel des Empfanges sei es, Menschen aus der Stadt zusammen zu bringen und zum Austausch anzuregen. Bislang ist die Veranstaltung nach Angaben der Verwaltung entsprechend der gültigen Regelungen ohne Corona-Maßnahmen geplant.

Neben dem Festvortrag steht auch wieder das Thema Ehrenamt auf dem Programm. So werden am Samstag auch Menschen ausgezeichnet, die sich besonders engagiert haben. Die Namen werden allerdings erst beim Neujahresempfang verraten. Wie in den Vorjahren soll das Ganze eine Überraschung sein. Musikalisch begleitet wird der Empfang von der Jazzcombo der Musikschule Telgte, die mit langjährigen Schülerinnen und Schülern besetzt ist, die teilweise bereits auf dem Weg in ein Musikstudium sind.

Jazzcombo sorgt für die passende Musik

Einlass für die öffentliche Veranstaltung ist bereits um 16.20 Uhr, es stehen mehr Stühle bereit als in den vergangenen Jahren. Der Festvortrag beginnt um 17 Uhr. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister wird Wolfgang Bosbach zu den Anwesenden sprechen.