Wolle soll den Spinner stoppen

Der Eichenprozessionsspinner lässt sich in diesem Jahr Zeit. Bislang halte sich der Befall in Grenzen. Es gebe deutlich weniger Meldungen als im vergangenen Jahr, weiß Kristine Herkströter von der Stadtverwaltung. Das könne an dem lange Zeit kühlen Wetter liegen oder auch an der verspäteten Vegetation. „Ob es noch mehr wird, müssen wir noch abwarten.“

Und trotzdem ist die Stadt nicht untätig. 450 bis 480 Bäume sind am 1. und 2. Juni vorsorglich gespritzt worden. 78 Nester wurden bereits abgesaugt.

Gewartet haben Kristine Herkströter und der Baubetriebshof, um die von Andreas Hill aus Vadrup entwickelte Bekämpfungsmethode mit um die befallenen Bäume gewickelter Schafswolle zum Einsatz zu bringen. Die Eichenprozessionsspinner werden bei ihrem Weg vom Baum durch die Wolle gestoppt, suchen sich vermeintlich einen Ausweg über einen Holzsteg und fallen in einen Sack – aus dem sie nicht mehr herauskommen.

Jetzt wurden die ersten zwölf Bäume mit Schafswolle bestückt – zwei in Vadrup und zehn in Telgte. Ob sich die Methode bewährt, wird sich zeigen. „Es ist ein Versuch“, sagt Baubetriebshofleiter Kenan Islek. Kristine Herkströter hält die Anwendung dieser Methode aber für „wünschenswert“ und „ökologisch wertvoll“.